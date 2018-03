Olimpiadi 2026, Sala: "Troppa confusione, Milano non si candida"

Offerte in primo piano >> eBay <<

Il sindaco Sala (lapresse)

“Milano non si candida. Noi non ci facciamo avanti, la designazione spetta al Coni. Se il Coni ritenesse che Milano è una buona candidatura guarderemo con interesse alla cosa”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti a margine della cerimonia per la Giornata dei Giusti dell’umanità al Monte Stella.

“Credo che più avanti vedrò o sentirò Malagò – ha aggiunto – ma al momento, vista anche la confusione che c’è, Milano preferisce star ferma, Fontana concorda con me”. Tra gli elementi che hanno generato questa situazione

che Sala definisce confusa, c’è la candidatura di Torino indebolitasi per effetto di contrasti interni al M5s e la proposta del governatore del Veneto Luca Zaia che ha detto: “Abbiamo 1.300 chilometri di piste e gli impianti che realizzeremo per i mondiali del 2021. Siamo in grado di presentare un’ottima candidatura”.