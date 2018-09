Come era prevedibile, il sostegno del governo alla candidatura del tandem Milano-Cortina alle Olimpiadi invernali del 2026 è arrivato. Come previsto, non è arrivato quello ai finanziamenti. Il via libera del Consiglio dei ministri con un breve comunicato di Palazzo Chigi, passato all’unanimità, in cui si condivide “l’informativa svolta dal sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti in merito alla candidatura italiana ai Giochi invernali”.Mercoledì prossimo il presidente del Coni, Malagò, andrà a Buenos Aires per notificare al Comitato Olimpico Internazionale la scelta italiana. “Appoggio pieno del governo alla candidatura lombardo-veneta”, aveva ribadito nel vertice in Prefettura a Milano il vicepremier Salvini, pur con qualche rammarico per la “candidatura alpina”.

Milano-Cortina 2016, dunque: e i soldi? “Non sono un problema”, ha assicurato il sindaco Beppe Sala. “Non stiamo parlando di cifre rilevantissime e c’è tempo. La cosa importante è che Malagò possa andare a Buenos Aires con una candidatura in tasca, la nostra”.

Dopo la presentazione ufficiale di mercoledì, entro il 9 ottobre il Cio esaminerà anche le altre candidature ai Giochi invernali. Quella di Stoccolma, la concorrente più temibile, e quelle di Calgary e della turca Erzurum.