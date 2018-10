Il governatore della Lombardia Attilio Fontana bolla come una ‘fake news’ il fotomontaggio postato dal sindaco Chiara Appendino che mette a confronto gli skyline di Milano e Torino in polemica con la decisione del Coni di portare avanti la candidatura di Milano e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

“Credo che sia una fake news quella foto, perché Milano è molto ma molto, molto più bella” ha commentato Fontana a margine dei lavori del Consiglio regionale. “Credo che le condizioni siano ottime e che il dossier che stiamo predisponendo sia di grande qualità. Credo che mettere insieme tre eccellenze come Milano, Cortina e la Valtellina sia una proposta che nessun altro è in grado di fare.

Sono assolutamente fiducioso” ha detto Fontana parlando della candidatura Milano-Cortina. “Chiederemo al Governo di poter lavorare in pace e tranquilli con l’appoggio formale del Governo. Poi, se vorrà dare delle risorse bene, altrimenti ce la caveremo da noi. Non è quella una condizione per non andare avanti” ha concluso.