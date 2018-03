Olimpiadi 2026, Coni candida Milano e Torino

Giovanni Malagò (Foto Afp)

Il Coni candida Milano/Torino per le Olimpiadi invernali del 2026. Il Comitato olimpico nazionale ha inviato oggi al Cio la lettera, firmata dal presidente Giovanni Malagò, con la quale conferma di voler proseguire nella fase di dialogo per i Giochi, già avviata nei mesi scorsi, in seguito all’invito da parte del Cio ricevuto il 29 settembre. Nella missiva, il Coni spiega al Comitato Olimpico internazionale che sottoporrà al prossimo governo uno studio di fattibilità sulla candidatura. La decisione finale su quale città invitare ufficialmente come candidata spetterà al Cio.