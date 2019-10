Lo stupore degli organizzatori di Tokyo

– In estate la temperatura a Tokyo rasenta i 40° con l’85% di umidità e allora il Comitato olimpico internazionale ha messo a punto un piano per spostare al nord, a Sapporo, le gare di maratone e di marcia delle prossime Olimpiadi. Dopo i problemi evidenziati ai recenti Mondiali di atletica, i vertici del Cio hanno deciso di correre ai ripari, mettendo già al corrente la IAAF della volontà di cambiare la sede delle maratone e delle prove di marcia. La decisione finale verrà presa il 30 ottobre durante una riunione convocata a Tokyo dalla Commissione di Coordinamento del CIO presieduta da John Coates, ma intanto è già polemica nella capitale giapponese.

In particolare a prendere male questa notizia sono il presidente del comitato organizzatore, Yoshiro Mori, e la governatrice dell’area di Tokyo, Yuriko Koike. Il primo, oggi, ha chiesto tempo per discutere la cosa, mentre la seconda ha definito “molto inattesa” la decisione, e ricordato che “gli abitanti di Tokyo aspettavano con impazienza questo evento e ci si stavano preparando. Mi auguro di poterne discutere per capire cosa sia più conveniente”. Sapendo quanto siano moderati i toni dei politici nipponici, e dei giapponesi in genere, sono dichiarazioni assai vicine allo scontro frontale. Sapporo è la città che ha ospitato le Olimpiadi Invernali del 1972, è il capoluogo della prefettura di Hokkaido, cioè la più settentrionale delle quattro isole maggiori che compongono l’arcipelago del Giappone, ed è conosciuta per le sue estati fresche e secche. A fine luglio le temperature di Sapporo sono almeno di 6-8 gradi inferiori rispetto a quelle di Tokyo, che si trova a 800 Km di distanza, giù al Sud.

Coordinatore Cio: “Vogliamo che gli atleti diano il meglio”

Da Doha, il presidente del comitato coordinatore del Cio, John Coates prova a buttare acqua sul fuoco: “Capisco bene che la decisione abbia sorpreso Tokyo 2020 – ha detto alla stampa giapponese – ma il problema è che non si possono lasciare sospese informazioni del genere: bisogna agire rapidamente, non vogliamo che ci siano congetture, indiscrezioni e quant’altro, abbiamo preferito dire chiaramente quale fosse il nostro progetto. Vogliamo che gli atleti diano il meglio di loro, e sappiamo che questo non è possibile” a Tokyo. Sorpresa, ma di segno opposto, anche per il sindaco di Sapporo, Katsuhiro Akimoto. “Sono rimasto molto sorpreso che il Cio abbia citato Sapporo in particolare, ma allo stesso tempo mi sento molto onorato”.