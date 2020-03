Alla fine, proprio mentre sul braciere ardeva la fiamma olimpica più beffarda della storia, un autorevole membro del Comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo si è lasciato sfuggire la verità che in Giappone tutti mormorano: “Niente, non ce la potremo fare. Le Olimpiadi saltano, se ne parla tra un anno, forse due. Ma chissà, magari dovremo annullarle del tutto…”.



La frase, riportata dai media nipponici, ha fatto immediatamente il giro del mondo tanto che il presidente del comitato organizzatore locale ha dovuto dettare immediatamente un comunicato a giornali e televisioni: “I Giochi si faranno. Qualsiasi altra voce è priva di fondamento”. Probabilmente il “collega” chiacchierone perderà il posto ma tra qualche mese, a meno di un miracolo, qualcuno potrebbe chiedergli scusa. Perché è inutile girarci intorno, rispettare la data d’inizio del 24 luglio oggi sembra impresa davvero impossibile.



Grecia, accesa la fiamma olimpica: cerimonia ridimensionata per il coronavirus in riproduzione….

La ministra dello Sport giapponese Seiko Hashimoto lo sa bene. Tanto che, facendo riferimento alle regole del Cio che permettono un potenziale rinvio, ha subito precisato che “il contratto prevede che i Giochi si svolgano entro il 2020. E ciò potrebbe essere interpretato nel senso di consentire un differimento entro l’anno”. Nessun dubbio invece per il presidente del Cio Tomas Bach: “Ribadisco la nostra forte determinazione allo svolgimento di Giochi coronati dal successo”, ha detto. Nella data stabilita, si intende.



Da cosa Bach tragga convinzioni così granitiche non è dato saperlo, certo che a Tokyo ormai tutti parlano apertamente di “maledizione delle Olimpiadi” per il Giappone. E visti i precedenti è difficile dar loro torto. Nella storia dei Giochi, dal lontano Atene 1896, ogni quattro anni la grande festa dello sport non ha mai mancato un appuntamento. Tranne due, inevitabili, in piena Seconda guerra mondiale.



Era il 1940 e lo scoppio del conflitto sino-giapponese aveva sconvolto l’estremo Oriente. Difficile, anzi impossibile, radunare migliaia di atleti da quelle parti per gareggiare nelle diverse discipline. Gli organizzatori furono costretti ad annullare tutto. E dove si sarebbe dovuta disputare la XII edizione delle Olimpiadi? A Tokyo, appunto, dal 21 settembre al 6 ottobre di quell’anno.



Per la cronaca i Giochi vennero riassegnati ad Helsinki, ma nel frattempo anche in Europa si era già cominciato a combattere e quindi la rassegna a cinque cerchi venne eliminata definitivamente. Lo stesso accadde poi a Londra nel 1944. Come dire, solo la guerra ha fermato lo sport.



Solo che questa volta, se Tokyo dovesse perdere per la seconda volta la manifestazione – a parziale compensazione dei Giochi sfumati nel 1940, la capitale nipponica li ospitò soltanto 24 anni più tardi – i veri guai sarebbero per le casse del Paese. L’addio alle Olimpiadi, infatti, rischia di costare all’economia del Giappone lo 0,2% del Pil nel terzo trimestre, qualcosa come 3 miliardi, ha calcolato Kiichi Murushima, capo economista di Citigroup Global. Senza contare che le opere sono già costate 12,6 miliardi di dollari e che nel conto non rientrano i duemila alloggi per gli atleti già venduti ai privati a partire dal giorno dopo la cerimonia di chiusura. Insomma, una ventina di miliardi abbondanti che Tokyo avrebbe praticamente buttato al vento.



E poi ci sono i diritti tv (circa 4,5 miliardi), l’esclusiva da un miliardo e passa acquistata dalla Nbc per gli Usa , gli spot pubblicitari già venduti, le prenotazioni negli alberghi e quant’altro. Un disastro economico di proporzioni gigantesce. Per questo chi parla di “maledizione di Tokyo”, alla fine, non sembra tanto lontano dalla realtà. A meno che non abbia ragione il presidente del Cio. L’augurio che tutto il mondo – non solo quello dello sport – si fa in queste ore.











