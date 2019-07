Lil Nas X da record: Old Town Road è la canzone con più settimane consecutive al primo posto in America.

Lil Nas X sta infrangendo ogni record in America. Da questa settimana Old Town Road, il suo brano trap western, è la canzone con più settimane consecutive in vetta alla Billboard Hot 100, la classifica americana.

Un record clamoroso, se si considera che questo brano era nato un po’ per gioco da un artista esploso grazie a una challenge su TikTok. Ennesima conferma di come il business musicale oggi si faccia su canali molto distanti dal passato.

Lil Nas X, Old Town Road: nuovo record per il rapper

Sono ben 17 le settimane di permanenza in vetta alla classifica dei singoli più venduti in America di Old Town Road. Il record precedente apparteneva a One Sweet Day di Mariah Carey con i Boyz II Men, pezzo del 1995, e al tormentone del 2017 Despacito di Luis Fonsi con Daddy Yankee.

Due brani che erano rimasti in testa alla classifica per 16 settimane di fila. Oggi il classe 1999 ha però saputo fare di meglio. Luis Fonsi si può comunque consolare con il record di views su YouTube, stabilmente nelle sue mani. Sulla piattaforma video infatti Lil Nas X è lontano, fermo a circa 300 milioni (Despacito è a oltre 6 miliardi).

Di seguito Old Town Road:

Old Town Road, tormentone di TikTok

Prodotta da YoungKio su un sample tratto da 34 Ghosts IV dei Nine Inch Nails, Old Town Road è stata diffusa per la prima volta sotto un’etichetta indipendente il 3 dicembre 2019, ma è esplosa solo qualche mese dopo con la Yeehaw Challenge sul social TikTok.

A rendere sempre fresca la canzone è ci sono stati poi i remix lanciati prima con Billy Ray Cyrus, padre di Miley e noto cantautore country, poi con RM, uno dei componenti dei BTS, la più famosa boy band K-pop.

Una storia davvero clamorosa, considerando che Lil Nas X non è nato come rapper professionista e che all’attivo vanta finora solo un EP.

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LilNasX

