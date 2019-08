ROMA – Una tragedia sfiorata. Crolla una parte del tetto della tribuna dell’AFAS Stadion, la casa del club della massima serie olandese, l’Az Alkmaar. I forti venti che hanno colpito la zona hanno messo a dura prova l’impianto e alla fine una parte della copertura di una delle due tribune non ha retto e ha collassato.

In dubbio la gara di Europa League

Giovedì, l’Az Alkmaar, avrebbe dovuto giocare il ritorno del terzo turno di Europa League contro gli ucraini del Mariupol, ma difficilmente la struttura sarà agibile. Bisognerà capire se la partita si giocherà in un altro stadio o verrà rinviata di qualche giorno. Fortunatamente l’incidente è avvenuto a porte chiuse, senza la presenza di tifosi o di addetti ai lavori, per cui non ci sono state vittime dopo il crollo. Non è, però, il primo incidente che coinvolge l’AFAS Stadion. Nel 2013, infatti, nel corso di un match di Europa League contro gli ellenici dell’Atromitos, un cortocircuito provocò un incendio che costrinse l’arbitro a sospendere la gara e far evacuare lo stadio. Domani l’Az giocherà in casa del RKC la seconda giornata dell’Eredivise.