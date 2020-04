AMSTERDAM – Il mondo del calcio vuole andare avanti e chiudere al più presto l’attuale stagione, nonostante la pandemia e le paure di calciatori e dirigenti. Ma non tutti sono d’accordo. Tra i contrari c’è sicuramente Marc Overmars, ex calciatore e attuale direttore sportivo dell’Ajax. “Il campionato è morto, la vita è più importante”.

“Non seguire esempi sbagliati”

Non usa giri di parole l’ex Arsenal e Barcellona per far sentire la sua posizione in merito all’obiettivo dell’Uefa, condiviso ieri dalla Federcalcio olandese, di far riprendere e concludere i tornei nazionali e le competizioni internazionali. In un’intervista rilasciata al quotidiano De Telegraaf, Overmars accusa la KNVB di “nascondersi dietro le decisioni Uefa. Ogni giorno in Olanda ci sono più di 100 morti, bisogna pensare alla salute e non alle perdite economiche. Non dobbiamo fare come il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ritiene più importante la stabilità finanziaria che il coronavirus – dice Overmars -. I nostri club non dipendono dai diritti tv come accade in Spagna, Inghilterra, Italia o Germania. Penso che la Uefa abbia fatto pressioni sulle federazioni per incoraggiarle a giocare ad ogni costo, ma per me il campionato è morto, la vita è più importante”.







Fonte