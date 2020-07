Su TV8 ha debuttato il nuovo programma di Adriana Volpe e Alessio Viola. Ogni Mattina è un contenitore con un bel mix di fatti di cronaca, attualità, interviste, ospiti e momenti di leggerezza. Certo, gli ascolti per adesso non brillano, ieri lo show ha raccolto davanti alla tv solo 100.000 telespettatori con l’1% di share (il Tg8 si è fermato a 88.000 con lo 0,8%), ma ha tutto il potenziale per crescere.

In molti sui social hanno notato un momento di gelo quando nella puntata del 30 giugno Alessio Viola non si è avvicinato ad Adriana Volpe che tentava di salutarlo con il gomito. Stamani però i due conduttori hanno smentito qualsiasi rumor entrando in studio facendo un simpatico balletto in stile Tik Tok.

Il giornalista rivolgendosi al pubblico ha detto: “Così non possono più dire, non si potrà dire che non rispondo al saluto di Adriana Volpe quando mi porge il suo gomito“. “Che non si dica quindi che c’è il gelo“, ha risposto la presentatrice.

#OgniMattina https://t.co/9Mp5BwBwlM pic.twitter.com/4SVCSIosPN — LALLERO (@see_lallero) July 1, 2020

Si sono esercitati, dai che questa volta ce la fanno 🤝#OgniMattina pic.twitter.com/CDvIuVITOd — Carla (@bedLiar23) July 1, 2020

Rumor e balletti a parte, stamani a Ogni Mattina hanno dedicato un bellissimo spazio alla lotta all’omofobia. Adriana Volpe e Viola hanno invitato e intervistato l’attivista e calciatore Rosario Coco, per parlare di omosessualità e omofobia nel mondo del calcio (un tema complicato del quale ha recentemente parlato anche Thomas Beattie).