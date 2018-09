NEL CORSO degli ultimi decenni la mortalità infantile si è più che dimezzata: per i bambini al di sotto dei 5 anni, ad esempio, i decessi sono passati da 12,6 milioni nel 1990 a 5,4 milioni nello scorso anno. E più o meno lo stesso calo riguarda il numero di decessi nei bambini più grandi di età compresa tra i 5 e i 14 anni, passato da 1,7 milioni a meno di un milione nello stesso periodo. È quanto emerge dall’ultimo rapporto sulla mortalita? infantile nel mondo – Levels and Trends in Child Mortality 2018 – appena pubblicato dall’Unicef, dall’Organizzazione mondiale della sanità, dalla Divisione delle Nazioni Unite per la Popolazione e dal Gruppo dellaBanca Mondiale.

Ma non è abbastanza per concretizzare effettivamente entro il 2030 il programma d’azione per lo sviluppo sostenibile sottoscritto dai governi dei paesi membri dell’Onu, impegnati – tra i tanti obiettivi – a ridurre la mortalità infantile globale: “Senza un’azione immediata – commenta Laurence Chandy, Direttore dati, ricerca e politiche dell’Unicef – da qui al 2030 ben 56 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni, metà dei quali neonati, moriranno. Abbiamo compiuto notevoli progressi dal 1990 nel salvare i bambini, ma milioni di loro stanno ancora morendo a causa del luogo in cui nascono. Possiamo cambiare quella realtà per ciascuno di loro con soluzioni semplici come farmaci, acqua pulita, elettricità e vaccini”. Se i 50 paesi, che attualmente arrancano nella riduzione della mortalità infantile, riuscissero a raggiungere tale obiettivo entro il 2030, si potrebbero salvare 10 milioni di vite di bambini di età inferiore ai 5 anni.



• I DATI

Durante lo scorso anno sono morti 6,3 milioni di bambini al di sotto dei 15 anni – uno ogni cinque secondi – per cause prevenibili o curabili, come complicazioni durante la nascita, polmonite, diarrea, sepsi neonatale e malaria. Stando alle nuove stime di mortalità rivelate dal rapporto, 5,4 milioni di decessi – il che vuol dire la stragrande maggioranza – avviene nei primi cinque anni di vita, di cui la metà di questi interessa i neonati.

“Milioni di neonati e bambini non dovrebbero morire ogni anno a causa della mancanza di accesso all’acqua, ai servizi igienico-sanitari, a un’alimentazione adeguata o ai servizi sanitari di base. Dobbiamo dare la priorità all’accesso universale a servizi sanitari di qualità per ogni bambino – dice Nothemba Simelela, Assistant Director-General for Family, Women, Children and Adolescents dell’Oms – in particolare nel periodo della nascita e durante i primi anni di vita, per dare loro la migliore possibilità di sopravvivere e crescere”.

• DIVARIO TRA PAESI RICCHI E POVERI

Le zone nelle quali la mortalità infantile dilaga prepotentemente sono soprattutto Africa sub-sahariana – che conta la metà dei decessi in bambini al di sotto dei cinque anni – Asia meridionale – con un buon 30%. Dati allarmanti, se confrontati con quelli che interessano i paesi ad alto reddito: nell’Africa sub-sahariana un bambino su 13 muore prima del suo quinto compleanno, nei paesi più ricchi questo accade a un bambino su 185. Per non parlare delle ferite e delle lesioni causate dagli incidenti stradali nei bambini di età compresa tra 5 e 14 anni: per un bambino dell’Africa subsahariana il rischio di morire è 15 volte maggiore rispetto a un bambino dell’Europa.

Ma il periodo più rischioso è specialmente quello successivo alla nascita: nel 2017, 2,5 milioni di neonati sono morti nel loro primo mese. E anche in questo caso si assiste a un divario importante: un bambino nato in Africa sub-sahariana o in Asia meridionale ha nove volte più probabilità di morire nel primo mese di vita rispetto a un bambino nato in un paese ad alto reddito. Una disparità che si nota anche all’nterno dei paesi: nelle aree rurali, ad esempio, i tassi di mortalità infantile al di sotto dei cinque anni sono più del doppio rispetto ai bambini che vivono nelle aree urbane. Molto, poi, è determinato anche dal livello di istruzione della famiglia: i bambini nati da madri non istruite hanno più del 50% delle probabilità di morire prima di compiere cinque anni rispetto a quelli nati da madri con un’istruzione secondaria o superiore.