ROMA – Due televisori, un materasso, un tavolo, una sedia, diversi secchi, uno stendino, persino un paio di racchettoni da spiaggia. Avremmo potuto trovarli in un’abitazione, invece era lo scandaloso arredamento di un’aiuola romana, insieme a frammenti di plastica, vetro, carta e metallo che hanno riempito quaranta sacchi. È bastata un’ora di pulizia per farli emergere dall’erba e dai cespugli dove erano stati abbandonati come se quell’angolo di verde fosse una piccola discarica. Un gesto simbolico, compiuto dai giornalisti di Repubblica e dai volontari di Legambiente nel quartiere che ospita il giornale. E che però vuole essere un invito a impegnarsi in prima persona per pulire le città. Nelle giornate del 19 e del 21 ottobre, infatti, Repubblica e Legambiente organizzeranno una serie di eventi che coinvolgeranno scuole e cittadini.

“Da tempo Repubblica si impegna per sensibilizzare i lettori e i cittadini, per esempio sul problema della plastica abbandonata nell’ambiente”, spiega il direttore Mario Calabresi. “Abbiamo pensato che dopo una campagna fatta sulle pagine del nostro giornale fosse venuto il momento di dare a tutti la possibilità di fare qualcosa. Per questo, insieme a Legambiente abbiamo pensato di lanciare due giornate dal titolo #oggiraccolgoio. Ma abbiamo voluto dare il buon esempio: e così la redazione ieri ha lasciato il giornale per pulire il quartiere romano che ci ospita. Ce n’era assolutamente bisogno”.

Apprezzamento è stato espresso dal ministro dell’Ambiente Sergio Costa: “Ottima iniziativa contro i rifiuti e quelli di plastica in particolare” ha detto il ministro. “È encomiabile che la redazione si sia sentita ingaggiata in questa battaglia che ci riguarda tutti. Bisogna dare il buon esempio: è con questo spirito che abbiamo reso il ministero plastic free. E per questo ringrazio i giornalisti, il personale di Repubblica e i volontari di Legambiente”.

Roma, “Oggi raccolgo io”: i giornalisti di Repubblica puliscono il quartiere della redazione in riproduzione….

#oggiraccolgoio è una tappa della campagna che il nostro quotidiano ha lanciato il 22 aprile scorso, in occasione della Giornata mondiale della Terra per sensibilizzare i lettori a un uso responsabile della plastica, materiale irrinunciabile per la sua grande versatilità, ma altrettanto dannoso se disperso nell’ambiente: impiega 400 anni a degradarsi e rappresenta più del 60% dei rifiuti. Da quel giorno, ogni venerdì il nostro quotidiano racconta l’emergenza plastica, ma anche le tante innovazioni che potrebbero risolvere il problema.

Ora l’idea di mobilitare i lettori e i volontari di Legambiente per pulire alcuni luoghi simbolo delle nove città che ospitano redazioni locali di Repubblica: Torino, Genova, Milano, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Palermo. Venerdì 19 ottobre saranno gli studenti, assistiti da Legambiente, ad armarsi di guanti, sacchi e rastrelli per recuperare i rifiuti: per esempio, la Scuola media statale Pirandello Svevo si occuperà dei giardini pubblici nel quartiere Soccavo a Napoli; le classi dell’Istituto comprensivo Marassi, con la scuola Lomellini e l’Istituto comprensivo Quezzi – Scuola Govi, setacceranno la spiaggia di Punta Vagno a Genova; a Roma ragazze e ragazzi dell’Istituto Frignani ripuliranno il parco accanto alla scuola.

Domenica 21 ottobre, invece, l’invito sarà rivolto a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente e la bellezza delle nostre città: lettori di Repubblica, volontari di Legambiente e chiunque vorrà aderire, potranno dare una mano a bonificare, tra gli altri, il giardino Fabrizio De André a Bari, i giardini di Via Nervesa a Milano, la spiaggia presso il Porticciolo della Bandita a Palermo.

Ma l’appello #oggiraccolgoio è rivolto anche a chi non vive nelle nove città che ospitano Repubblica: chi vorrà, il 21 ottobre potrà pulire un tratto di strada davanti casa, un parco pubblico, un monumento dimenticato dagli amministratori pubblici, e inviare a Repubblica.it, o postare sui social network, le foto del risultato con l’hashtag #oggiraccolgoio.