Si svolgono oggi a Cermenate (Como) dentro uno stadio i funerali di Andrea Rinaldi, 19 anni, già centrocampista dell’Atalanta Primavera, poi in prestito al Legnano, morto l’11 maggio scorso per un aneurisma. Sono attese oltre 400 persone. Il ragazzo si stava allenando nel giardino di casa sua, essendo gli allenamenti della squadra sospesi a causa del virus, e lì è stato colpito dal malore cerebrale. Portato all’ospedale di Varese, è morto dopo tre giorni. I funerali erano stati già previsti per giovedì scorso, alla presenza di 15 persone, secondo il regolamento della settimana scorsa, e in uno spazio chiuso. Ma il prefetto di Como aveva poi rimandato la cerimonia, troppe le presenze previste, sarebbe stato impossibile far rispettare le regole. La famiglia di Andrea ha pensato allo stadio di Cermenate (Como), per poter permettere ai molti amici e fan di parteciparvi. Uno spazio grande, dove si potessero rispettare le norme di distanziamento previste dall’emergenza coronavirus. Ma per fare questo bisognava aspettare ancora qualche giorno, fino ad oggi. Il Comune ha organizzato la cerimonia per l’ultimo saluto, previsto ampi parcheggi e la presenza di almeno 400 persone, ma saranno di più.