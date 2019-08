Brescia si stringe al dolore dei familiari per l’ultimo addio a Nadia Toffa. Alle 10.30, nella cattedrale della città, sarà don Maurizio Patriciello, parroco di Caivano noto per il suo impegno nella Terra dei Fuochi, a celebrare il funerale della ‘Iena’, morta a soli 40 anni il 13 agosto scorso. A darne notizia era stato lo stesso parroco qualche giorno fa. “Nadia ha voluto che fossi io a celebrare il suo funerale. Mi costa molto – scriveva su Facebook – ma vado a Brescia volentieri e con grande riconoscenza. Partirò nel pomeriggio di Ferragosto per trovarmi in chiesa alle 10.30 del 16. Ho il dovere di portarle tutto l’affetto e la gratitudine degli abitanti della Terra dei fuochi”.

Fonte