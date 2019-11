Titolo: offro lavoro solo a possessori partita iva



Azienda: la casa del lupo di Corti Patrizia



Descrizione: DESCRIZIONE cerco in provincia di lecco, lavoratore/lavoratrice amante di animali, orari e giorni di lavoro… da concordare in base alla disponibilita’. siamo una pensione per cani, nessuna qualifica richiesta, il lavoro consiste in…

Luogo: Valgreghentino, Lecco