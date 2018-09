Titolo: OFFRO LAVORO PER OTTICI A TORINO



Azienda: OTTICA CATALANOTTO



Descrizione: ABILITATI E ISCRITTI ALL ‘ ALBO; 3.SI RICHIEDE ESPERIENZA; 2.SI RICHIEDE SERIETA’ E VOGLIA DI IMPARARE. Sede di lavoro…: TORINO . Si offre lavoro immediato con possibilità d’inserimento e crescita nel team. Non saranno prese in considerazione…

Luogo: Torino