Titolo: Offro lavoro per onicotecnica qualificata



Azienda: Ionarcisospa



Descrizione:: DESCRIZIONE Siamo un centro estetico sito in Siracusa centro.cerchiamo n.2 figure professionali nel settore estetico.Inviare CV presso ionarciso@libero.it o telefonare per appuntamento al n.0931/67386…

Luogo:: Siracusa