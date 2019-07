Titolo: Offro lavoro per Barbieri



Azienda: La Barberia Diana



Descrizione: DESCRIZIONE Cerco Barbieri per un negozio situato ai Colli Aminei (NA). Si richiede: -la non piena formazione; -la piena disponibilità; -saper fare la barba (rasatura e lametta). Per lo stipendio si parla in sede!…

Luogo: Napoli