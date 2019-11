Titolo: OFFRO LAVORO PART TIME O SECONDO LAVORO



Azienda: BAITA GRIMOD



Descrizione: A LOCAZIONE TURISTICA CERCA CERCA COLLABORATORE NELLA SUA GESTIONE . IL LAVORO SI SVOLGE IN CIRCA 4 MESI IN INVERNO E 2 IN ESTATE…

Luogo: Gressan, Valle d’Aosta