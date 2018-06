Titolo: Offro lavoro in Casa di Cura a Miazzina



Azienda: Cooperativa Sociale COS Genova



Descrizione: Cooperativa di Genova offre lavoro a 5 infermieri professionali e 5 OSS in un nucleo dato in gestione dall Ente… della Casa di Cura. Inizio lavoro il 2 Luglio 2018 affrettarsi nel candidate. ( offresi possibilita’ d appoggio iniziale di…

Luogo: Provincia di Verbano Cusio Ossola