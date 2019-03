Titolo: Offro lavoro da casa sui social



Azienda: Francesca



Descrizione: DESCRIZIONE Cerco donne e ragazze dai 18 ai 55 anni per svolgere lavoro da casa sui social, non è richiesta nessuna… esperienza solo tanto entusiasmo. Se anche tu hai la passione per il make-up e la cosmetica è il lavoro che fa per te…

Luogo: Lucca