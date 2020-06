Titolo: Offro lavoro come promoter e consulente per un’azienda cosmetica



Azienda: Yves Rocher



Descrizione:: DESCRIZIONE Sto cercando collaboratori e collaboratrici per promuovere e prendere ordini da casa per un’azienda di cosmetica. Zero vincoli di orario, no obbligo di acquisto. Guadagno assicurato e possibilità di fare carriera. Non esitate …

Luogo:: Torino