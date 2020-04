Titolo: OFFRO LAVORO COME GIARDINIERE CON ESPERIENZA MINIMO 28 ANNI DI ET



Azienda: BIO LAURO SOC.AGR.ARL



Descrizione:: DESCRIZIONE SIAMO UN’IMPRESA DI COMPOSTAGGIO E OPERIAMO NEL SETTORE DEL VERDE A 360 DA PIù DI 15 ANNI IN TUTTA ROMA . LA NOSTRA SEDE è IN VIA FRATELLI MARISTI 94 E TUTTE LE MATTINE SI PARTE DA LI , QUINDI CERCO UNA PERSONA CHE NON ABITI M…

Luogo:: Roma