Titolo: Offro lavoro come consulente di bellezza



Azienda: Yves Rocher



Descrizione:: data a me: un lavoro da casa che si svolge tramite il cellulare e quando hai tempo tu! Il guadagno va in base a quanto… il lavoro o che, puoi sempre smettere ma almeno puoi dire di averci provato! Non puoi sapere se fa per te o meno finché non…

Luogo:: Torino