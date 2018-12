Titolo: Offro lavoro come cartongessista,piastrelli sta, stuccatore,manovale



Azienda:



Descrizione: DESCRIZIONE Cercasi manovali, cartongessisti, stuccatori, piastrellisti disposti a spostarsi anche all’estero per brevi periodi di tempo. Per ulteriori informazioni contattatemi via e-mail…

Luogo: Lecce