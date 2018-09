Titolo: Offro lavoro come banconista



Azienda: Piccadilly 2



Descrizione: Offro lavoro come banconista per preparazione panini. Cercasi persona che sappia cuocere carne ed affettare salumi…. Persona seria, educata e puntuale.La pizzeria è situata a Bari.Non offro vitto e alloggio. Per info 3278223454…

Luogo: Provincia di Bari