Titolo: Offro lavoro Colf , vitto e alloggio a Vicenza , 900 euro mensili



Azienda: Nicoletta DT



Descrizione: DESCRIZIONE Offro lavoro di Colf /collaboratrice domestica , convivente in famiglia , offro vitto e alloggio… etc… Offro contratto di Colf per cui il permesso di soggiorno e’ obbligatorio città di Vicenza No persone sopra i 45 anni…

Luogo: Vicenza