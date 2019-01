Titolo: OFFRO FORMAZIONE PER LAVORO



Azienda:



Descrizione: DESCRIZIONE Da gennaio 2019 la mia azienda sta cercando persone da inserire in un gruppo di lavoro per vendite… a domicilio con inquadramento a norma di legge175/03 e dlgs 114/98. Il lavoro si svolge prevalentemente sui social, da casa. Non…

Luogo: Firenze