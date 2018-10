Titolo: Offresi posizione di Incaricato alla vendita per ampliamento rete commerciale



Azienda: Healthy 4 life



Descrizione: settore del benessere e Seleziono collaboratori ambosessi per ampliamento della rete commerciale in Vicenza. Offro…. Seria opportunità di lavoro indipendente con possibilità di carriera. No Partita Iva .No venditori. No rappresentanza. No…

Luogo: Monticello Conte Otto, Vicenza