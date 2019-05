Quotidianamente Amazon rinnova la pagina delle sue ‘Offerte del Giorno’: si tratta di centinaia di oggetti che beneficiano in quella giornata di uno sconto particolarmente elevato. Le offerte vengono rilasciate a scaglioni durante la giornata e hanno una durata variabile. Gli utenti del programma Amazon Prime possono accedervi prima, un bel vantaggio, soprattutto per quelle offerte che mettono a disposizione un numero limitato di pezzi.



Entrando sulla pagina dell’offerta è possibile vedere il prezzo di listino, l’ultimo prezzo a cui era proposto l’oggetto e il prezzo dell’offerta del giorno: la precentuale di sconto visualizzata fa riferimento al confronto tra quest’ultima e il prezzo di listino. Sono una ventina le pagine di prodotti con offerte attive, a cui si aggiungono le offerte in arrivo, di cui è possibile vedere gli oggetti, ma non il prezzo (e quindi la percentuale di sconto) che viene mostrato solo al momento dell’attivazione dell’offerta.

In una proposta di oggetti così sconfinata è facile perdersi o avere difficoltà a fare confronti tra i prodotti simili. Per questa ragione vi offriamo una pagina in cui vi proponiamo solo una stretta selezione delle migliori offerte del giorno Amazon, già ‘scremate’ secondo alcuni principi precisi. Selezioniamo oggetti tecnologici con forti sconti e prezzi particolarmente aggressivi; oggetti che raramente si trovano in offerta, oggetti dalle caratteristiche tecniche particolari (i ‘must-have’) per cui anche uno sconto limitato è una buona occasione di acquisto. La nostra selezione copre principalmente oggetti di natura tecnologica, ma a volte sconti particolarmente aggressivi ci portano a proporre anche prodotti di diversa estrazione. Elettronica, informatica, audio/video, smartphone, powerbank e altri accessori, fotografia: questi sono i principali temi delle offerte che riportamo in questa pagina. Se siete alla ricerca di un nuovo telefonino o di un accessorio, delle vostre prossime nuove cuffie, di una fotocamera per sostituire il modello attuale con una reflex, una mirrorless o una compatta, di un SSD per rendere più veloce il vostro computer dovete semplicemente inserire questa pagina tra i vostri preferiti del browser e tornare spesso a vedere le offerte selezionate per voi, potrebbero esserci degli interessanti affari ad aspettarvi.