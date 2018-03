Offerte in primo piano >> eBay <<

Anche oggi, 17 Marzo, sono disponibili su Amazon tante offerte interessanti. Scopriamo le migliori di seguito nel nostro articolo dedicato per passare la giornata di Sabato con qualche sconto.

Scopriamo anche per oggi i prodotti scontati. Ne troviamo di diversi tipi, dalle batterie esterne alle camere di sorveglianza.

Offerte del giorno

Oggi potete acquistare in sconto i seguenti prodotti su Amazon:

Partiamo con una pluri-certificata batteria esterna RAVPower da 20100mAh con supporto Quick Charge 3.0 [Qualcomm], disponibile da 39,99€ a 29,99€

Passiamo poi ad una videocamera di sorveglianza che abbiamo testato e recensito da poco. Parliamo della Yi Dome IP 720p, una videocamera di sorveglianza adatta alle grandi stanze grazie alla lente che può ruotare e spostarsi in varie direzioni. Trovate questa camera da 49,99€ a 39,99€ ma con il codice sconto DH6PDMRU c’è un risparmio di 8€

Silicone Case per AirPods, Bandmax da 25€ a 9,99€ – Questo case è un’ottima soluzione per proteggere gli auricolari wireless di Apple ed è un prodotto sempre più usato dagli utenti.

Passiamo poi ad un prodotto molto comodo per gli utenti iPad, che avete apprezzato in tantissimi. Si tratta dello stylus capacitivo HAHAKEE per iPad che offre 40 ore di funzionamento e un’autonomia di 30 giorni in standby. Disponibile da 68,05€ a 32,69€

Un must have per l’autonomia è la ricarica. Si tratta della batteria esterna Puridea S3 Ultra Compact da 15000mAh con doppia porta USB (3A Ingresso) disponibile da 49,99€ a 13,99€.

Parlando poi di prodotti con codici sconto esclusivi per i nostri lettori vi segnaliamo alcuni accessori HomeKit utili per rendere più smart le abitazioni e una batteria esterna in sconto.

EasyAcc MegaCharge Batteria esterna portatile 20000 mAh, con USB C, ricarica veloce, Doubin ingresso da 5A con il 10% di sconto grazie al codice EASYIPIT

Koogeek Wi-Fi Abilitato Smart Light Switch 220 ~ 240V Funziona con Apple HomeKit Support Telecomando Siri One-way Single Pole Wall Switch su 2,4 GHz Network Monitor Consumo di Energia Beige con 5€ di sconto grazie al codice PK39X53G

Koogeek Two Gang Wi-Fi abilitato Smart Light Switch 220 ~ 240V funziona con Apple HomeKit Support Telecomando Siri One-way Single Pole Wall Switch su 2,4 GHz Network Monitor Consumo di energia Beige con 5€ di sconto grazie al codice PK39X53G

Koogeek Wi-Fi abilitato Smart Light Dimmer 220 ~ 240V Funziona con Apple HomeKit Support Siri Remote Control One-gang Single-Pole Wall Switch su 2,4 GHz Network Monitor Consumo di Energia Beige con 5€ di sconto grazie al codice PK39X53G

Kindle Paperwhite

Il Kindle Papwerwhite è in sconto per la festa del papà e costa 30€ in meno. Maggiori dettagli qui.

Samsung Galaxy S9 ed S9+

Prenota ora per averlo prima di tutti e ricevi fino a 450€ per il tuo vecchio smartphone. Tutti i dettagli qui.

Amazon Music

Amazon Music Unlimited è un servizio di musica digitale che permette di accedere a più di 50 milioni di brani, playlist e radio create da esperti di Amazon Music. Con Amazon Music Unlimited possiamo ascoltare ovunque e in qualsiasi momento la nostra musica su tutti i tuoi dispositivi: PC, Mac, Android, iOS (con l’apposita app) e così via. Puoi iscriverti gratuitamente e provare il servizio per 30 giorni senza costi e senza obbligo di rinnovo.

Le offerte indicate in questa pagina potrebbero scadere o subire variazioni senza preavviso. Il prezzo reale è quello visualizzato su Amazon al momento del checkout.

In caso di avviso “codice non utilizzabile”, significa che il prodotto è momentaneamente esaurito (conviene riprovare in seguito con lo stesso codice, visto che nuove scorte arrivano periodicamente).