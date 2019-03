Titolo: Offerta di lavoro Part time – Full time



Azienda: ALI Agenzia per il Lavoro S.p.A.



Descrizione: DESCRIZIONE Offresi’ lavoro con alloggio, per stagione estiva 2019 (maggio-settembre) in rinomato locale sito sull… lavorativa, disponibilita’ al lavoro full time, predisposizione a lavorare in squadra e gestione dello stess lavorativo. in…

Luogo: Reggio Emilia