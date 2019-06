Of Monsters and Men

Dopo il loro trionfale disco d’esordio del 2011, “My Head Is An Animal”, che conteneva la hit “Little Talks” e il secondo album "Beneath The Skin", la band islandese torna con un terzo lavoro in uscita a luglio, "Fever Dream".

La band sarà in Italia il 19 novembre al Fabrique di Milano!

Biglietti in vendita dalle ore 10.00 di venerdì 14 giugno! ⤵️

