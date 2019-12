Odissea per Zerocalcare sulla Tiburtina. Come successo ieri a tanti altri romani, il noto fumettista è rimasto bloccato nel traffico a causa di un incidente avvenuto sul Grande Raccordo Anulare. Zerocalcare si è quindi rifugiato su twitter e, come sempre, ha scelto l’ironia per commentare la situazione. “C’è un incidente sulla Tiburtina. All’inizio pensavamo di stare in fila, di tornare dai nostri cari magari un po’ in ritardo, li chiamavamo per rassicurarli. Ora per favore non aspettateci più, ci siamo rifatti una vita qua, è meglio per tutti”, ha scritto nel primo post abbinato a una foto con le macchine in fila e una emoticon di una scimmietta che si copre gli occhi.

