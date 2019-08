Finirà nelle prossime ore l’odissea della nave Ocean Viking, imbarcazione di Msf e Sos Mediterranee da 14 giorni bloccata al largo delle coste tra Lampedusa e Malta in attesa dell’individuazione di un porto sicuro. È stato infatti trovato l’accordo sul destino dei 356 migranti a bordo e il premier maltese Joseph Muscat annuncia su Twitter: “Malta trasferirà queste persone su navi militari maltesi in acque internazionali e le porterà a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altri Paesi europei: Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Nessuno resterà a Malta”. L’accordo, aggiunge Muscat, è stato trovato in seguito a “discussioni con la Commissione europea e un certo numero di Stati membri, soprattutto Francia e Germania”. Proprio la Francia ha già fatto sapere che ne accoglierà 150

In un cominucato Msf conferma: “Dopo 14 giorni di stallo, la Ocean Viking sbarcherà a Malta i 356 naufraghi soccorsi. Un gruppo di paesi europei si è fatto avanti per offrire una soluzione più umana e Malta ha offerto alla nave un porto sicuro. MSF è sollevata per la soluzione, ma ribadisce che governi europei devono porre definitivamente fine a stalli prolungati e meschine negoziazioni caso per caso, per instaurare subito un meccanismo di sbarco predeterminato. Le persone che abbiamo a bordo sono fuggite da condizioni disperate e hanno subito orribili abusi in Libia. Mentre la Ocean Viking e la Open Arms erano bloccate in mare ci sono stati altri tragici naufragi. Gli Stati europei devono riconsiderare seriamente il loro ruolo in tutto questo”.

La Francia ha fatto sapere che accoglierà 150 dei 356 migranti della Ocean Viking. Lo annuncia il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner.

Il commissario agli Affari interni dell’Unione Europea, Dimitris Avramopoulos, ha commentato: “Positivo che sia arrivata la soluzione per le persone a bordo della Ocean Viking e che tutti i migranti verranno ricollocati. Lodo Malta e il premier Jospeh Muscat per la solidarietà e l’approccio europeo. Grazie a Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Romania. Questi impegni devono essere onorati rapidamente”.







