L’epidemia non infettiva più vasta

Non solo chi è sospettato di poter contagiare il coronavirus. Anche le persone obese a volte vengono messe in isolamento. Perché considerate diverse, deboli o semplicemente colpevoli di non aver resistito al cibo. Ma l’obesità è una malattia vera e propria, forse la più visibile dalla quale, però, si può guarire. E mentre l’attenzione e le preoccupazioni di tutti sono concentrate sul coronavirus, oggi con la Giornata mondiale si cerca di puntare i riflettori proprio sull’obesità e su tutti i problemi che comporta come appunto l’isolamento, ma anche la discriminazione o gli atti di bullismo. L’iniziativa, promossa dalla World Obesity Federation, quest’anno concentrati gli sforzi di diverse organizzazioni nazionali e regionali perché “Insieme, possiamo cambiare la narrativa sull’obesità”.

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, l’obesità è l’”epidemia” non infettiva di più vaste proporzioni del terzo millennio. L’obesità e il sovrappeso interessano 2,3 miliardi di persone nel mondo e l’obesità da sola 650 milioni di persone. Inoltre, causa quasi di 5 milioni di decessi con un costo complessivo pari a circa 2 mila miliardi di dollari. Si tratta di un impatto economico sovrapponibile a quello del fumo di sigaretta o a quello di tutte le guerre, atti di violenza armata e di terrorismo. Anche l’Italia non è da meno, infatti, secondo i dati Istat una persona su 10 è obesa, ovvero oltre 5 milioni di adulti. Allarme anche per i bambini: secondo gli ultimi dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità su 50.000 bambini il 21,3% è risultato in sovrappeso e il 9,3% obeso.

I progetti per battere lo stigma

In Italia la Giornata è promossa dalla Società Italiana dell’Obesità (SIO) e dall’Italian Obesity Network (IO-NET) in partnership con Open-Obesity Policy Engagement Network (OPEN) e Amici Obesi Onlus, in collaborazione con Changing ObesityTM e con il patrocinio del Ministero della Salute e dall’Intergruppo parlamentare Obesità e Diabete. Tra le iniziative in via di definizione, volte a cambiare la narrativa sull’obesità, il progetto “La chiave di (s)volta”, una mostra con racconti fotografici di persone con obesità, realizzato da Amici Obesi Onlus, e il progetto “Io vorrei che”, un libro che raccoglie i desideri di coloro che si battono quotidianamente per contrastare l’obesità, promosso da IO-NET, Changing ObesityTM e OPEN Italy.

L’impegno istituzionale

L’obesità è ormai un problema molto rilevante di salute pubblica e di spesa per i sistemi sanitari nazionali, una spesa che diventerà insostenibile se non saranno adottate politiche di prevenzione adeguate. Lo scorso 13 novembre, l’Assemblea della Camera ha approvato all’unanimità una Mozione che impegna il Governo ad adottare azioni per la prevenzione e la cura dell’obesità. “La Mozione – spiega Roberto Pella, presidente Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete – richiede in primis il riconoscimento dell’obesità come malattia cronica caratterizzata da elevati costi sociali, economici e clinici; l’implementazione di un Piano Nazionale; l’avvio di una forte campagna di lotta allo stigma che, grazie alla sensibilità del Ministro alla Salute Speranza, prende avvio proprio oggi”.

La complessità della patologia

Gli esperti sottolineano come l’obesità sia una malattia epidemica e gli interventi di prevenzione, fino ad ora, si siano dimostrati inefficaci perché basati sul paradigma della responsabilità personale, ovvero il soggetto ingrassa perché non rispetta le regole. “Al contrario l’obesità è una condizione complessa che deriva dall’interazione di fattori genetici, psicologici e ambientali”, dice Giuseppe Fatati, presidente Italian Obesity Network – IO NET, che aggiunge: “Le persone con obesità dovrebbero essere prese in carico dai medici di famiglia e ricevere una assistenza individuale dal Sistema Sanitario Nazionale al pari delle persone con diabete, in quest’ottica l’approvazione della mozione rappresenta un importante passo in questa direzione”.

Diabete e ischemie tra le conseguenze dell’obesità

Dunque, l’obesità è una malattia eterogenea e multifattoriale influenzata da fattori genetici, ambientali e psicologici. “Non solo”, aggiunge Ferruccio Santini, presidente della Società Italiana dell’Obesità. “Sovrappeso e obesità sono responsabili dell’80% dei casi di diabete tipo 2, del 35 per cento dei casi di malattie ischemiche del cuore e del 55 per cento dei casi di malattie ipertensive tra gli adulti. Si tratta di una malattia potenzialmente mortale che influisce negativamente sull’aspettativa di vita, è causa di disagio sociale e spesso, tra bambini e adolescenti, favorisce episodi di bullismo”.

La mostra fotografica

Le persone con obesità sono oggetto di stigma e discriminazioni già dall’infanzia con un impatto negativo sul benessere fisico, psicologico e sociale che provoca ripercussioni negli aspetti più importanti della vita. “È quindi di fondamentale importanza adeguare il linguaggio e i comportamenti grazie anche a una maggior consapevolezza e conoscenza sull’obesità come malattia complessa e non solo imputabile a errori personali”, dichiara Iris Zani, presidente di Amici Obesi Onlus. Il progetto “La chiave di (s)volta” è stato pensato proprio per informare le persone e cercare di sfatare lo stigma e i pregiudizi sociali sull’obesità, mandando al contempo un messaggio positivo, ovvero che l’obesità è una malattia da cui si può guarire. “Per questo – prosegue Zani – abbiamo ideato una mostra che, attraverso una selezione accurata di fotografie, racconta le storie di consapevolezza e di rinascita dall’obesità”. Le tappe della mostra saranno presto disponibili sui canali informativi e piattaforme social di Amici Obesi Onlus.