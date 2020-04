Liam Gallagher ha mandato un messaggio al fratello Noel dopo la pubblicazione di Don’t Stop, inedito degli Oasis risalente a molti anni fa.

Liam Gallagher lancia un appello al fratello Noel: “Non dimenticarti di me“. Sembrava che l’annuncio della pubblicazione di un inedito degli Oasis da parte del maggiore dei fratelli più pazzi del rock fosse passato inosservato da parte di Liam.

E invece non è così, e su Twitter l’artista si è lasciato andare a un paio di messaggi diretti proprio a Noel. Che la reunion più attesa possa essere ormai imminente?

Oasis: Liam Gallagher manda un messaggio a Noel

Il primo tweet mandato al fratellone è sembrato quasi straziante: “Beh, c’è qualcosa che manca in questo Dio onnipotente ed è tuo fratello. Tuo fratello. Non dimenticare tuo fratello“.

In sostanza, l’artista si è sentito molto poco coinvolto nella scelta di Noel di pubblicare a sorpresa un brano ‘inedito’ degli Oasis, ovvero Don’t Stop, canzone presente in una demo che risale a quattordici anni fa. D’altronde, nel brano non è Liam a cantare, bensì proprio Noel. E anzi di Liam sembra non esserci proprio traccia…

Liam Gallagher prende in giro Noel

Ma il messaggio del minore dei Gallagher, purtroppo, non è stato solo un invito a fare pace e a mettere in piedi la reunion che tutti i fan attendono da praticamente tre lustri.

L’artista ha infatti subito dopo preso in giro Noel, scrivendo in un tweet: “Ehi tofu boy, se pubblichi vecchie demo assicurati almeno che a cantare sia io e che a suonare sia Bonehead (Paul Arthurs, ndr), perché senza di noi il pezzo non vale nulla“.

Una nuova provocazione che al momento non ha trovato risposta da parte di Noel. Ma diamo tempo al tempo: qualcosa accadrà.



FONTE FOTO: https://www.facebook.com/LiamGallagherOfficial/

