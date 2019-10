“L’unica cosa che dovrebbe fare Ali Agca è indicare in maniera circostanziata quello che sa su Emanuela Orlandi. Il signor Agca che ha l’attendibilità di uno che ha tentato di uccidere un Papa, da 30 anni prende tutti per il naso perché evidentemente non sa nulla. Se sa dove è la Orlandi desse allora delle indicazioni precise – non generiche come ha sempre fatto -, altrimenti ogni giorno è una ferita riaperta per i familiari di Emanuela che da 40 anni aspettano una prova di verità “. Così il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi, interpellato da Adnkronos, interviene sulle dichiarazioni di Mehmet Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II, che chiede le dimissioni di Giuseppe Pignatone a presidente del tribunale vaticano perché archiviò il caso Orlandi al tribunale di Roma. E su cui Nuzzi chiude con una battuta laconica: “Quello che dice Agca francamente non mi interessa”.

