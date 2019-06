Di lui conosciamo tutto o quasi tutto. Arrogante, beffardo, spietato (con se stesso e con gli altri) ossessionato dalla ricerca della perfezione, irresistibile, come uomo e artista, eroico e dionisiaco. Rudolf Nureyev è stato uno tra i più grandi danzatori di ogni tempo. In scena ha sfidato e rotto convenzioni, nella vita la sua omosessualità e il suo anticonformismo non fecero gridare allo scandalo i ‘maitre à penser’ di una società in piena evoluzione che stava sdoganando diritti libertari. Oggi un film, ‘Nureyev -The White Crow’, diretto da Ralph Fiennes ( in uscita nelle sale italiane il 27 giugno) ne celebra l’epopea e il mito. (Foto)

