Offerte in primo piano >> eBay <<

Apple ha pubblicato un aggiornamento dell’app Apple Music per Android. Ecco tutte le novità.

Grazie a questa applicazione, chi ha attivato il servizio Apple Music (prova gratuita di 3 mesi, costo successivo 9,99€ al mese) può ascoltare i brani in streaming, gestire le playlist, accedere alle stazioni radio, seguire i consigli personalizzati degli esperti, ascoltare Beats Radio ed effettuare tutte le altre operazioni direttamente dal proprio smartphone Android.

L’interfaccia dell’app è ottimizzata per Android, ma ricorda molto quella dell’app iOS. In ogni caso, con la disponibilità di Apple Music su Android sarà interessante capire quale sarà l’impatto su Spotify, visto che fino ad oggi l’app era disponibile solo per iPhone e iPad.

Questo aggiornamento risolve un problema che poteva causare la chiusura imprevista di Apple Music all’apertura delle Library. L’update include anche miglioramenti che rendono la riproduzione musicale più affidabile su vari dispositivi Android.

Apple Music for Android è disponibile gratuitamente su Google Play.