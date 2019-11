Un nuovo singolo degli U2 potrebbe essere in arrivo: è ciò che ha fatto intendere la band in un post su Instagram.

Gli U2 sono pronti a lanciare un nuovo singolo? È quello di cui si chiacchiera nelle ultime ore in rete, dopo che i fan – e non solo – hanno visto un emblematico post su Instagram della band, che aprirebbe a questa ipotesi.

L’immagine – in cui è contenuta la parola Aihmsa – ha fatto subito pensare al lancio di un nuovo brano da parte del gruppo irlandese. Non ci sono ancora conferme ufficiali, ma tutto resta possibile.

U2, in arrivo un nuovo singolo? Il post su Instagram

Gli U2 hanno pubblicato, sul loro profilo ufficiale su Instagram, una foto che ha fatto – sin da subito – ipotizzare il lancio di un nuovo brano.

Nessuna conferma in merito è stata rilasciata dalla band irlandese (che, pare, sia pronta anche a presentare un nuovo album), ma i fan fremono per saperne di più.

Ecco il post su Instagram:

Ahimsa – come potete leggere – è la scritta che predomina nell’immagine sopra: si tratta del titolo della nuova canzone?

Il termine significa “non ferirsi” in lingua sanscrita. Sotto al vocabolo, inoltre, c’è una mano stilizzata e altre scritte, che sembrano rappresentare versi di una canzone. Wake Up to Dream, ossia “svegliati per sognare“, si legge in basso.

In attesa di avere qualche riscontro dalla band, ecco il video di Beautiful Day:

U2 fanno una sorpresa ai pompieri australiani

Come la California, anche l’Australia è stata colpita da gravi incendi. È quasi estate lì e gli incendi boschivi si sono scatenati nel Nuovo Galles del Sud. I primi soccorritori a Melbourne che volavano sulla scena per dare assistenza hanno avuto una bella sorpresa quando si sono imbattuti negli U2 all’aeroporto.

La band ha ritardato il proprio volo per Adelaide allo scopo di salutare i vigili del fuoco e scattare foto.

“I membri della band hanno stretto la mano a tutti e hanno dato una pacca sulla spalla a tutti i nostri membri per il lavoro svolto. Bono e Edge hanno detto ai membri della CFA che stanno facendo un ottimo lavoro e hanno avuto un così vivo interesse per la storia di tutti“, ha dichiarato Mark Kennedy, comandante della Country Fire Authority.