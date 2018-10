Marco Mengoni ha pubblicato un video su Instagram con una data, il 19 ottobre: si tratta di un indizio riguardo all’uscita del prossimo singolo?

È oramai da tre anni che tutti i fan di Marco Mengoni attendono un nuovo album di inediti del cantante, e dopo aver annunciato l’uscita del suo prossimo lavoro, ecco una prima anticipazione che Marco ha regalato tramite un video su Instagram: nel post, infatti, compare una data: 19 ottobre 2018. E tutti i suoi fan sono sicuri che si tratti della data ufficiale di rilascio del primo, nuovo singolo!

Marco Mengoni: il 19 ottobre uscirà un suo nuovo singolo?

Marco Mengoni si starà sicuramente divertendo a solleticare la curiosità di tutti i suoi fan. La sua ultima trovata è un video, molto simile a una sorta di teaser, pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Le riprese mostrano la città di Palermo ripresa prima dall’alto, con il sottofondo di un motore di una moto. Poi si arriva in città, dove sono ripresi i volti degli abitanti, il mercato, le stradine…e lui, Marco Mengoni. Il clip si conclude con una panoramica di un campo di calcetto fra i palazzi e una data: 19 – 10.

Tutti gli indizi sembrano proprio portare al nuovo singolo di Marco Mengoni, il cui video con grandissima probabilità sarà proprio ambientato a Palermo. Nell’attesa, ecco il clip:

Quando esce il prossimo disco di Marco Mengoni

Singolo o non singolo, tutti i fan di Marco Mengoni possono in ogni caso stare sereni, perché il suo ritorno è oramai più che vicino: il suo nuovo album in studio, infatti, uscirà il 30 novembre 2018, tre anni dopo la sua ultima fatica in studio, Le cose che non ho. Non si ancora nulla sulla tracklist e sulla copertina, tanto meno sul titolo, che resta ancora un mistero da svelare.

Dopo il cantante aveva rilasciato un disco live, Marco Mengoni Live, ma era da tempo che i suoi fan aspettavano una nuova collezione di canzoni nuove. E a far tornare la voglia di sentirlo era stato anche il suo meraviglioso duetto con Giorgia all’interno del brano Come neve.

Ma finalmente adesso dopo tre anni Marco Mengoni è pronto a riprendersi le scene, e a riportare sul palco la sua meravigliosa voce.