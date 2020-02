Sam Smith, To Die For: la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album del cantautore britannico.

Sam Smith è pronto a pubblicare un nuovo album nel 2020. Lo aveva già annunciato alcuni mesi fa e, da vero uomo di parola, ha ufficializzato l’arrivo di To Die For, a distanza di tre anni da The Thrill of It All.

In attesa di maggiori informazioni sul long playing, l’artista ha voluto anche regalarci una piccola anticipazione, pubblicando nel giorno di San Valentino la title track dell’album.

Sam Smith: il nuovo album è To Die For

Del nuovo album del cantautore britannico per ora non conosciamo molto, eccezion fatta per la title track. Sarà il terzo disco della sua carriera, probabilmente il più atteso in assoluto, considerando il successo dei precedenti.

Non ci resta che attendere qualche altra settimana per avere informazioni più specifiche, come la tracklist e la data di uscita.



Sam Smith: il nuovo singolo

Il 14 febbraio il cantautore ha voluto regalarci la title track del nuovo album, realizzata in collaborazione con Jimmy Napes. Lo stesso artista ha dichiarato di aver scritto il brano in un periodo in cui aveva il cuore a pezzi e cercava di riscoprire se stesso. Pur avendolo voluto pubblicare a San Valentino, infatti, è un brano dedicato più ai cuori solitari che agli innamorati.

Non si tratta tra l’altro del primo singolo pubblicato in questo periodo. Nel 2019 infatti Sam non era certo stato con le mani in mano, ma aveva pubblicato un brano di grande successo, come How Do You Sleep? e si era messo alla prova con un’intensa cover di un classico di Donna Summer, I Feel Love.

Ma torniamo la presente: ecco il video di To Die For.

