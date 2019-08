Potrebbe intitolarsi Private Loving il nuovo singolo di Rihanna, anticipo di quello che dovrebbe essere il nono album di inediti della sua carriera.

Rihanna sta per tornare alla musica. Forse. In effetti l’assenza della regina dei caraibi inizia a farsi sentire. L’ultimo lavoro della popstar, ANTI, risale al 2016. E fino a poco tempo fa la cantante sembrava interessata a tutto, eccetto che alla sua carriera musicale.

Eppur qualcosa si muove, o perlomeno così sembra. Secondo i bene informati, infatti, l’artista starebbe lavorando al nono album di inediti, che dovrebbe essere un disco reggae e che avrebbe già pronto un singolo di lancio.

Rihanna, nuovo singolo in arrivo?

A quanto pare, ci sarebbe un nuovo progetto dell’artista caraibica in arrivo. Un brano che porta anche la sua firma è infatti stato caricato sul sito BMI, che raccoglie le opere musicali al fine di tutelare il diritto d’autore.

La canzone in questione s’intitola Private Loving, e sarebbe stata composta con Demarco, uno dei nomi di punta della scena reggae e dancehall mondiali. Che il nuovo disco di Rihanna possa allora essere un album reggae?

Rihanna

Rihanna: album reggae in arrivo

E in effetti non molto tempo fa la stessa Riri aveva espresso la volontà di tornare alle sue radici caraibiche, gettandosi a capofitto in un progetto reggae, o giù di lì.

Il problema è che fino ad ora non è stato fatto alcun annuncio ufficiale. Di quello che è stato indicato come R9, il suo nono album di inediti, restano solo pochi indizi in rete, mentre l’artista più ricca del mondo continua a prendere in giro chi gli chiede della sua carriera e a dedicarsi a progetti alternativi come linee di cosmetici, lingerie e molto altro.

Stavolta però potrebbe esserci qualche speranza in più per i suoi fan di veder saziata la propria voglia di nuova musica. Non resta che attendere ancora un po’.

Nel frattempo, ci ascoltiamo ancora uno dei suoi successi: Diamonds.