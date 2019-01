Esce venerdì 18 gennaio ‘Good Things’, disponibile in digital download su iTunes, su tutti gli store digitali e le piattaforme streaming, il nuovo singolo dei Dirotta su Cuba. Sull’onda del successo del loro ultimo disco ‘Studio Sessions vol.1’ (Warner), la band che ha portato il Funk in Italia negli anni ’90, si propone per la prima volta nel suo percorso artistico con un pezzo in inglese: un brano pop-funk con incursioni gospel ispirato da un viaggio a Londra, fatto dai Dsc dopo oltre 20 anni di carriera, grandi collaborazioni e conferme, alla ricerca delle proprie radici musicali e del proprio sound.

