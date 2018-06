Nuovo scandalo Fipronil, Germania richiama 73mila uova

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Nuovo scandalo Fipronil. Sei Stati tedeschi avrebbero ritirato dal mercato circa 73mila uova, dopo la scoperta di residui dell’insetticida protagonista un anno fa di una vicenda analoga. Le autorità dell’Agricoltura della Bassa Sassonia hanno spiegato che le uova sarebbero arrivate da un’azienda agricola biologica olandese, ma anche che non ci sono rischi per la salute umana.

Il Fipronil è un insetticida che in Ue non può essere utilizzato su animali come i polli. L’anno scorso milioni di uova sono state ritirate dai supermarket di mezza Europa proprio a causa di una contaminazione da fipronil.

Tracce della sostanza sarebbero state rilevate ora in campioni da un centro di confezionamento nella città di Vechta. I residui erano al di sopra dei livelli autorizzati in Ue (0,005 mg per kg), ma “ben al di sotto dei limiti considerati un rischio per la salute”, hanno spiegato le autorità locali. Al massimo sono stati rilevati livelli di 0,019 mg per kg. Le uova ‘nel mirino’ sono state deposte tra il 17 maggio e il 4 giugno. Una seconda batteria di test dovrebbe dare risultati entro questa settimana, fa sapere la Bbc online. La Germania rappresenta il maggior mercato per le uova olandesi.