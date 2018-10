Nuovo sbarco fantasma ad Agrigento

AFP PHOTO / Olmo Calvo

Nuovo sbarco fantasma sulle coste dell’agrigentino: nella zona delle Pergole di Realmonte è arrivata un’imbarcazione con migranti a bordo. A denunciarlo l’associazione ‘Mareamico’ di Agrigento. “Il mezzo si è incagliato tra gli scogli e ieri mattina è colato a picco – dice l’associazione che ha anche documentato l’episodio con foto e video -Sono intervenuti i Carabinieri e la Capitaneria di porto che è riuscita a recuperare qualche pezzo dell’imbarcazione”.

“Invece non c’è nessuna notizia dei migranti che dovrebbero essere almeno in 7 di cui almeno 2 donne – dice l’associazione – E questo viene desunto in base al numero dei vestiti che Mareamico è riuscita a trovare, a seguito di una segnalazione, lungo la strada tra le Pergole e Giallonardo (probabilmente in quel luogo i migranti avranno trovato il passaggio da parte del favoreggiatore presente in loco)”.