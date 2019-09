Nuovo San Siro, presentati i progetti selezionati da Inter e Milan. Scaroni: "Il Meazza ha fatto il suo tempo"

Alla presentazione dei due progetti per il nuovo stadio di Milano l’amministratore delegato milanista Paolo Scaroni taglia corto: “Il Meazza, che amiamo e a cui siamo affezionati, non va più bene, ha fatto il suo tempo. Accogliere un nuovo stadio, per il quartiere di San Siro, sarà l’occasione di trasformarsi da non-luogo a parte viva della città”. Alessandro Antonello, ad dell’Inter, gli fa eco: “Da Expo a Citylife, Milano ha dimostrato di sapersi innovare nel rispetto della tradizione. Le due proprietà straniere di Milan e Inter vogliono portare avanti un progetto per il futuro della città e per i suoi cittadini”. Al Politecnico Bovisa, dopo giorni di anticipazioni, si svelano ufficialmente i due progetti selezionati da Inter e Milan per un nuovo stadio che sostituirà – questa almeno è la loro intenzione – San Siro. Da una parte lo studio internazionale Populous, dall’altro l’alleanza Manica-Sportium. Milan e Inter – pronte insieme a investire un miliardo e 200 milioni di euro nel progetto dello stadio – sottolineano come in Europa siano stati fatti nell’ultimo decennio 24 nuovi stadi, di cui uno solo in Italia: lo Stadium della Juventus. Scaroni assicura che “in ogni caso il nuovo stadio sarà più basso dell’attuale, meno rumoroso per chi abita in zona fino al 60 percento rispetto a oggi, in particolare su via Tesio, dove le case sono più vicine all’impianto”. I due soli progetti rimasti in gara sono quelli proposti dagli studi Populous e Manica, che rispondono “non solo ai vincoli della legge sugli stadi, ma anche a quelli più severi che ci siamo posti noi”, dice Antonello.

L’omaggio al Duomo e gli anelli incrociati: ecco i progetti per il nuovo stadio di San Siro

I due progetti in gara per il nuovo San Siro

Ferruccio Resta, rettore del Politecnico che ha ospitato la presentazione, ha detto: “Come università abbiamo accettato ben volentieri di fare da advisor per il masterplan, che non è solo il disegno di uno stadio, ma di un’intera area di Milano”. Entrambi i progetti infatti prevedono la completa trasformazione dell’area e l’edificazione di nuovi edifici e aree verdi di raccordo. Il progetto dello studio Manica Sportium prevede la costruzione di uno stadio il cui disegno di base è ispirato all’incontro di due anelli, “intersecati e in opposizione fra loro”, come ha assicurato l’architetto italoamericano David Manica. Il campo verde dello stadio Meazza sarebbe salvato e trasformato in parco, al centro di un nuovo distretto commerciale. Tornando allo stadio, cambierà colore grazie a un sistema di luci, apparendo rosso nei giorni di partita del Milan e blu quando in casa gioca l’Inter. Lo studio Populous propone una struttura di stadio squadrata, con curve e tribune rettilinee separate da skybox, e – anche in questo caso – la possibilità di cambiare colore alla struttura. “Per noi sarebbere un grande onore disegnare lo stadio di Milano”, ha detto il direttore europeo dello studio, con base a Londra. In qualche modo, la sagoma ricorda quella del Meazza, con la struttura alta sbalzata all’esterno rispetto alla sagoma. E intorno allo stadio, correrà una galleria commerciale che ricorda la galleria Vittorio Emanuele II. Previsto anche un museo che ricorda il demolito Meazza.

Il quartiere intorno al nuovo stadio San Siro: grattacieli e altri edifici

Entrambi i progetti prevedono la costruzione di centri commmerciali, grattacieli, hotel e nuova edilizia residenziale, su cui né le due società di calcio né gli studi di progettazione si sono soffermati in discorsi e presentazioni. Come testimoniale e sponsor dell’ipotesi di abbattimento del Meazza – altro punto delicato dei progetti – si sono spesi i difensori Riccardo Ferri, interista, e Franco Baresi, capitano e bandiera del Milan. “Invidio i giocatori che giocheranno nel nuovo stadio”, ha detto Ferri. “Capisco che teme di rimpiangere il Meazza, ma vedrete che il nuovo stadio sarà molto bello”, ha detto Baresi.

Due anelli incrociati e luci rosse e blu: il progetto Manica Sportium per San Siro in riproduzione….

San Siro: vetro e guglie, il progetto di Populous per il nuovo stadio è un omaggio al Duomo di Milano in riproduzione….

Nuovo stadio: l’ipotesi di ristrutturare il Meazza

Le società Milan e Inter ribadiscono che l’attuale stadio Meazza non consentirebbe (nemmeno in caso di ristrutturazione) di ospitare adeguate attività di intrattenimento collegate alla partita, e non garantirebbe sufficiente spazio per ospitaare le gambe dei tifosi e per raggiungere le poltroncine. Tutte le (scartate) ipotesi di trasformazione dell’attuale impianto di San Siro – secondo le due società – avrebbero inevitabilmente previsto la demolizione del primo anello e di parte del terzo. “Comuque, un San Siro ristrutturato sarebbe irriconoscibile e perderebbe la sua identità”, ha sostenuto Antonello. In caso di ristrutturazione – sempre secondo le società – sarebbe poi difficile garantire a tifosi di vedere le partite in una struttura adeguata nel periodo dei lavori.



Il progetto dello studio Boeri pubblicato da Dagospia

Un passo importante, quello della presentazione ufficiale dei progetti accolti dalle società (escluso, invece, il progetto ‘verde’ di Stefano Boeri), ma certo non definitivo: domani a Palazzo Marino ci sarà una commissione consiliare durante la quale i rappresentanti di Milan e Inter dovranno confrontarsi con i consiglieri comunali: la decisione su nuovo stadio sì o no, infatti, spetta al Comune di Milano.







