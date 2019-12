AC/DC, record di vendite per Back in Black: l’album del 1980 certificato 25 volte platino.

Nuovo record per gli AC/DC: il 6 dicembre, infatti, l’album di successo del 1980, Back in Black è stato certificato per la venticiquesima volta platino dalla Recording Industry Association Of America.

Il disco, infatti, ha venduto negli Stati Uniti ben 25 milioni di copie. Back in Black è stato certificato per la prima volta in platino nell’ottobre 1980. La RIAA elenca Back In Black come il quarto album più venduto di tutti i tempi.

Il 25 luglio 1980, gli AC/DC pubblicarono Back In Black negli Stati Uniti, seguito dall’uscita nel Regno Unito dell’album il 31 luglio. Era il primo album della band senza il cantante Bon Scott, che era morto pochi mesi prima, dopo una lunga notte di bevute, culminata con un decesso per soffocamento col suo stesso vomito.

Il gruppo decise rapidamente di assumere Brian Johnson della band Geordie per sostituire la voce e si diressero alle Bahamas per circa sei settimane per fare l’album. Gli AC/DC aveva fatto qualche serio progresso in America prima della morte di Scott, ma nessuno sapeva come sarebbe stato accolto Back In Black.

Back In Black includeva i singoli come You Shook Me All Night Long, che raggiunse il picco alla n. 35 della Billboard Hot 100 e Back In Black, che raggiunse il massimo alla n. 37.

Nonostante il suo enorme successo, non ha mai superato la posizione numero 4 nelle classifiche degli album, cosa accaduta al successivo album della band, For those About To Rock, che raggiunse posizione numero 1.

Back In Black è stato prodotto da Robert “Mutt” Lange, famoso per i lavori con Def Leppard, Foreigner, The Cars e Bryan Adams. Nel 2012, Back In Black – infine – è stato aggiunto alla leggendaria collezione Grammy Hall Of Fame della Recording Academy.



