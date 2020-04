“Il nuovo ponte sul Polcevera di Genova è il risultato di un ottimo lavoro di squadra eseguito in tempi record, basti pensare che la realizzazione dell’infrastruttura è avvenuta in meno di due anni, mentre generalmente per lavori come questo nel nostro paese i tempi di realizzazione sono almeno il doppio”. Così Silvio Cocco, presidente della Fondazione dell’Istituto Italiano per il Calcestruzzo, commenta il varo del nuovo viadotto sul Polcevera e aggiunge “è un esempio del buon costruire, che si concretizza in una manciata di regole chiare e precise: un capitolato molto ben fatto con tutte le specifiche e le giuste indicazioni di costruzione e realizzazione; nessuna variante in corso d’opera, a dimostrazione appunto della bontà del capitolato iniziale, e quindi nessun aumento di costo/prezzo per il committente; struttura mista: pile (piloni) da 40 metri in calcestruzzo e impalcato (elementi orizzontali di supporto al manto stradale) realizzati in acciaio”.

